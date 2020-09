Grande successo per l'inaugurazione

Grande successo per l'inaugurazione e presentazione alla stampa del progetto finanziato nell'ambito del Programma Europeo di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA) NAT.SENS – NATURALMENTE A SPASSO CON I SENSI.

Il progetto ha consentito di ideare e realizzare, presso il Centro Visite di Cascina Brero, il percorso NAT.SENS, LA FORESTA IN PUNTA DI PIEDI. Una nuova forma di eco-turismo, didattico e ludico, di scoperta ed esperienziale, alla portata di tutti, finalizzato a superare la difficoltà del contatto con la natura da parte di persone inesperte.

Nel week end tantissimi visitatori sono venuti a trovarci e vi ringraziamo di aver sperimentato e condiviso con noi questa nuova esperienza!

Camminare scalzi su percorsi naturali non fa bene solo al corpo, ma anche alla mente: permette di entrare in contatto con se stessi e di riscoprire sensazioni tattili ormai dimenticate... divertendosi!



Clicca qui per guardare il video promozionale!