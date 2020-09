LEX - Il Tar Piemonte, con la sentenza n. 496/2020 tratta in maniera approfondita il caso della proroga dei contratti. In particolare tratta della cd proroga tecnica. Il Tar afferma testualmente che: "è' illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha disposto la proroga di un contratto di appalto di forniture, nel caso in cui a fondamento della proroga siano state poste ragioni diverse sia da quelle contemplate dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/16 , sia da quelle previste dalla lex specialis e, in particolare, ove la motivazione della proroga non sia stata quella della necessità di garantire la continuità della fornitura nelle more dell'espletamento di un appalto specifico, ma quella secondo cui il contratto è stato prorogato a causa dell' andamento dei quantitativi ad

oggi ordinati del farmaco in oggetto, prevedendo una stima in diminuzione rispetto ai fabbisogni indicati nell'appalto"

Ricordiamo che i casi di proroga tecnica ex articolo 106, comma 11 dle Codice degli appalti sono esclusivamente: 1) esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione;

2) se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga;

3) solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.