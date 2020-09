Il Convegno sulla Via Longobarda e tante escursioni

La Via Longobarda: l'antico cammino percorso dal popolo dei Longobardi durante la loro conquista dell'Italia peninsulare è l'occasione per promuovere una maggiore conoscenza delle vie di comunicazione che attraversavano l'Appennino nel corso del Medioevo. E' questo l'obiettivo del progetto nato da un'idea di Gianluca Bottazzi, Italo Pizzati e Franca Manzini e sviluppato grazie all'ente Parchi del Ducato che porterà a Felino dal 3 al 11 Ottobre 2020 la mostra itinerante "Via Longobarda tra Val Parma e Val Baganza. Valorizzazione turistica attraverso la storia dei beni culturali del territorio". L'esposizione prevede sia visite guidate che aperture con accesso libero e sarà anticipata da un convegno di presentazione che si svolgerà al Castello di Felino sabato 3 ottobre alle ore 9.30 dal titolo "Via Longobarda. Percorsi e racconti di un territorio tra passato e futuro".

Sarà una giornata all'insegna della scoperta del territorio Parmense, quella che vivremo insieme ad Antea. L'attività inizia con una rilassante passeggiata all'interno del Parco Regionale Fluviale del Taro, tra pioppi secolari, uccelli selvatici, aironi, martin pescatori, e tanti aneddoti sulla natura e sulla storia del fiume Taro. Finita l'escursione è prevista una speciale visita guidata all'interno del Museo Ettore Guatelli. Grado di difficoltà dell'escursione: T (Turistico, facile) . Luogo di ritrovo: Sabato 3 Ottobre 2020 ore 14.30 presso il parcheggio della Corte di Giarola, Collecchio (PR). Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti contattando Antea Franceschin 3480725255 - antea@controventotrekking.it

Alla scoperta della natura dei pascoli, della vita delle pecore, del lavoro dei cani, della magia del lupo e dei sapori di una volta assieme alla Guida della Riserva e ai Pastori, accompagnando il gregge al pascolo nelle mattine d'autunno. Uscita con guida GAE - WWF assieme al pastore con il gregge ed i cani da conduzione (border collie) e da guardiania (pastori maremmani). A seguire aperitivo a "metro zero" con i prodotti dell'azienda. Ritrovo: Sabato 3 Ottobre 2020 ore 9.00 dal Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi in località Predelle di Porcigatone, Borgotaro PR. Prenotazione obbligatoria via SMS e Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Apriamoci alla Natura e immergiamoci pienamente nella salutare atmosfera boschiva con lo Yoga dell'Albero e con esercizi inspirati allo ShinRin Yoku / BoscoTerapia. Querce, Cedri, Faggi saranno i protagonisti dei nostri cammini. La natura non è un posto da visitare, è casa. Necessari abiti comodi e tappetino yoga. Ritrovo: Sabato 3 Ottobre ore 10.00 presso il parcheggio dietro il Ristorante I Pifferi (Sala Baganza PR). Posti limitati- Prenotazione obbligatoria: Claudia Politi Perrson 340 9945603 - info@lemonadi.it-oppure Elisa Lorenzani 349 4286844 - elisa@associazioneilmondo.it

Una semplice escursione che permette di scoprire e toccare con mano il cosiddetto "Piano Piacenziano", periodo compreso tra 2,5 e 3,5 milioni di anni fa. Dai panoramici crinali di Diolo ai suoi calanchi, per concludere con racconti di insediamenti locali e curiosità legate al territorio. Faremo un'analisi del territorio circostante ripercorrendo la lunga storia geologica delle colline piacentine. Grado di difficoltà: E . Ritrovo: Domenica 4 ottobre 2020 ore 15.00 c/o Cimitero di Diolo (PC). Prenotazione obbligatoria: Mail: rossana.rossi72@yahoo.it telefono: 347-7892185

Un'escursione tra storia e natura; un percorso ad anello con partenza dal borgo di Lalatta e prosecuzione su sentieri forestali verso la Croce del Cardinale ed il sentiero di crinale in direzione Corno di Caneto. Si scende a Casagalvana e da lì si ritorna lungo sentiero panoramico. Attraverso i boschi si raggiunge l' abitato di Zumara e da lì si rientrerà a Lalatta. Sono gli stessi luoghi teatro degli eventi raccontati nel libro di Eric Newby "Love & War in the Apennines". Non mancheranno approfondimenti sulle formazioni geologiche del Flysch monte Caio. Grado di difficoltà: E medio. Ritrovo: Domenica 4 Ottobre 2020 ore 9.00 c/o Bar Locanda dei Cavalieri di Ranzano (Palanzano PR). Prenotazione obbligatoria: paolabondani@gmail.com - tel 329 8674967 oppure 3760176425

Nella quiete del bosco passeggiare a passo d'asino attraverso sentieri protetti dal parco, raggiungere laghi e antiche dimore, rilassarsi e rigenerarsi per volgere lo sguardo all'inatteso. Il percorso è dedicato agli adulti è guidato da Elisa Lorenzani (insegnante Yoga e Coadiutrice dell'Asino in Attività Assistita con Animali - Pet Therapy) e Carlo Nucci (Approccio all'asino e Trekking con l'asino). Un percorso di 5 Km da Sala Baganza al Casinetto dei Boschi al Lago Verde. Ritrovo: Domenica 4 ottobre ore 9.30 a Sala Baganza (PR) presso il parcheggio dietro il Ristorante I Pifferi. Info e prenotazioni (obbligatorie): elisa@asini nelcuore.com - 347 2220200 CARLO 349 4286844 ELISA