sabato 3 ottobre, ore 9.30 ad Amatrice (RI) si parlerà di "Sentiero Italia Cai per uno sviluppo sostenibile"" Il Convegno è in programma al Palazzetto dello sport di Amatrice e sarà presente anche il presidente generale del CAI Vincenzo Torti.

Programma della giornata

Il Club Alpino Italiano torna ad Amatrice per un convegno all'insegna della sostenibilità e del cammino lento. E naturalmente il Sentiero Italia CAI come protagonista simbolo di questi valori.

L'appuntamento di Amatrice sarà anche un'occasione speciale, a due anni dal ripristino del Sentiero Italia CAI, per approfondire i diversi aspetti ambientali e turistici e le prospettive di sviluppo del percorso escursionistico che unisce l'Italia in un unico abbraccio con i suoi oltre 7 mila chilometri di percorso che interessano il Sistema delle Aree Protette, direttamente con l'attraversamento e indirettamente con i messaggi di armonizzazione della segnaletica dei sentieri con la bandierina segnavia rosso/bianco/rosso . Federparchi è parte attiva in questo processo di organizzazione territoriale e di frequentazione consapevole dei luoghi interessati dall'Escursionismo educante con percorrenza, accoglienza nei rifugi e nei paesi, e tutela.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Amatrice Antonio Fontanella e dei rappresentanti del Cai locale, ci sarà l'intervento del Capo Dipartimento Casa Italia Fabrizio Curcio. Alle ore 10.15 aprirà i lavori il vicepresidente generale del CAI Antonio Montani, e si proseguirà con le comunicazioni del presidente della commissione Escursionismo Marco Lavezzo e del vicepresidente della Struttura operativa Sentieri e Cartografia Alessandro Geri.

Il convegno "Il Sentiero Italia Cai per uno sviluppo sostenibile" proseguirà con gli interventi di Flaminia Santarelli, direttrice generale del Turismo del ministero dei Beni Culturali; Luciano Forlani, del segretariato Asvis; Marco Bussone, presidente Uncem (Unione nazionale comuni ed enti montani); Antonino La Spina, presidente UNPLI (Unione nazionale Pro Loco Italia); Paolo Piacentini, responsabile "Cammini" del Mibact e il deputato Roger de Menech, vicepresidente dell'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della Montagna. Il presidente generale del Cai Vincenzo Torti coordinerà i lavori della mattinata, e sarà anche relatore di sintesi.

"Questa è una importante occasione 2020, nella quale il Cai illustrerà i progetti futuri riguardanti il -Sentiero Italia Cai - attorno al quale cresce attenzione da parte delle istituzioni come il Mibact e da parte di enti e associazioni con i quali il Club alpino italiano avrà modo di collaborare per dare più forza e prospettiva al grande progetto del SICAI", così dichiara Ermino Quartiani vicepresidente generale del Club Alpino italiano che rappresenta il Sodalizio in ASviS (Alleanza per lo sviluppo sostenibile).