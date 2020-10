Sabato 3 Laboratori e presentazione libro «Il Volo rapito»

Sabato 3 ottobre "I Rapaci notturni"

📌 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a mezzo e-mail all'indirizzo: riserva.torrile@lipu.it

ore 15.00 «VITA DA GUFO»

Laboratori gufosi per i più piccoli basati sull'ascolto dei canti e sull'imitazione degli stessi.

Un mondo di penne e di piume degli uccelli dove i bambini potranno giocare imparando segreti etologici dei rapaci notturni.

ore 17.00

I segreti dei gufi e presentazione del libro «Il Volo rapito»

con Marco Mastrorilli e la scrittrice Raffaella Maniero"



‼️La situazione sanitaria in corso richiede l'osservazione di alcune regole fondamentali:

1) prenotazione obbligatoria a mezzo e-mail all'indirizzo: riserva.torrile@lipu.it

2) 30 il numero massimo di partecipanti

3) la sottoscrizione della autocertificazione/liberatoria su assenza di febbre, assenza di sintomi da Covid-19 e rispetto delle regole previste. L'autocertificazione verrà inviata via email dallo staff della Riserva al visitatore al momento della prenotazione e dovrà essere riconsegnata al personale della Riserva al momento dell'accoglienza. Senza tale dichiarazione liberatoria non sarà consentito l'accesso in Riserva;

4) l'utilizzo obbligatorio della mascherina da parte del visitatore.

5) In caso di maltempo l'evento sarà rimandato