ALLERTA METEO: CHIUSURA AL TRANSITO DELL'INTERO "PERCORSO NATURA SECCHIA"

(02 Ott 20) Con ordinanza n. 83/2020, firmata dal dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Alessandro Manni, la Provincia di Modena ha stabilito, per motivi di sicurezza, il divieto temporaneo di transito veicolare e pedonale lungo tutto il Percorso Natura Secchia. La decorrenza è immediata e il divieto permarrà fino al termine dell'allerta meteo vento n. 75/2020 del 01/10/2020 che ha fissato in rosso la zona E1 e in arancione la zona E2.