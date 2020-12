Sappiamo bene l'importanza degli insetti impollinatori per gli ecosistemi e conosciamo la situazione critica che stanno vivendo: la frammentazione degli habitat, l'utilizzo di pesticidi in agricoltura e gli scompensi dovuti al cambiamento climatico hanno fortemente contribuito mettere a rischio di estinzione il 9% delle 2000 specie presenti in Europa, secondo la European Red List of Bees.

A proteggere gli impollinatori da questo pericolo, risulta particolarmente efficace la costituzione di spazi naturali, possibilmente indisturbati, che permettano un veloce ripopolamento di questi insetti. Il Parco Alta Murgia, in Puglia, ha avviato recentemente un progetto di conservazione sotto il coordinamento del Ministero dell'Ambiente, chiamato 'Alta Murgia: un parco per api e farfalle', grazie al sostegno della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed in collaborazione con l'Università di Firenze.Questo progetto ha due anime: da un lato, lo studio scientifico e la ricerca sul campo degli impollinatori, per conoscerne il numero e la distribuzione sul territorio del parco. Dall'altro, iniziative di informazione e sensibilizzazione di agricoltori, studenti e cittadini grazie a webinar tematici, video di YouTube ed un bioblitz che si svolgerà dalla piattaforma iNaturalist il 9 gennaio 2021.

Per approfondire il progetto, potete visitare la pagina web del Parco Alta Murgia