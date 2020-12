Campagna per l'incremendo del patrimonio verde milanese

Il Parco Nord Milano promuove la campagna per il mantenimento e l'incremento del suo patrimonio verde con l'iniziativa "Dona un albero a chi ami".

All'iniziativa possono partecipare tutti i cittadini, singoli o in gruppo, aziende e enti no profit, per dedicare o adottare uno o più alberi al Parco da regalare a una persona cara o per ricordare un avvenimento speciale. È possibile adottare o regalare:

- uno o più alberi

- una porzione di nuovo bosco

La donazione sostiene l'acquisto, la posa, la manutenzione e l'eventuale sostituzione in caso di non attecchimento, a cura del Servizio Gestione del Parco.

Dopo la messa a dimora, le piante entreranno a far parte dei piani manutentivi ordinari del patrimonio arboreo del parco.

Per maggiori informazioni: dona@parconord.milano.it.

Cosa aspetti? Dona un pezzetto di Natura!