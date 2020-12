L’Autorità anti corruzione verifica l’adozione dei piani da parte delle P.A., in caso di inadempienza scattano le sanzioni

LEX - L'ANAC, con delibera n. 983/2020 del 18 novembre 2020, ha irrogato sanzioni pecuniarie in misura pari a 1.000 euro, per la tardiva adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 per ciascuno dei seguenti soggetti: Sindaco, Vice Sindaco e membri della giunta comunale.

L'Autorità, a seguito di verifica del sito istituzionale del Comune, effettuata in data 21.09.2020, ha accertato l'omessa pubblicazione del PTPCT 2020-2022 da parte del Consiglio comunale.

Dalla consultazione del sito web del Comune, l'ANAC ha inoltre rilevato la pubblicazione nella sezione del sito denominata "albo pretorio on line" della delibera di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 da parte della giunta comunale, avvenuta in data 5 novembre 2020.

L'Autorità ha riscontrato che il predetto Piano è stato adottato dall'ente in data successiva all'avvio del procedimento sanzionatorio, avvenuto in data 20 ottobre 2020, e con quasi un anno di ritardo rispetto alla scadenza ordinaria prevista dalla legge, ovvero entro il 31 gennaio.

Nella delibera in commento, l'Autorità ha ritenuto:

–inadempiuti gli obblighi normativi secondo le scadenza temporali fissate dalla legge 190/2012 in materia di anticorruzione;

– la tardiva adozione del PTPCT 2020-2022 imputabile ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza da parte dell'organo di indirizzo politico dell'ente;

-responsabili del predetto inadempimento l'organo di indirizzo politico dell'ente, in quanto la legge conferisce ad essi l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative siano attuate anche nei termini ivi previsti.

Per tali motivi, l'ANAC ha irrogato sanzioni pecuniarie di 1.000 euro rispettivamente al Sindaco, Vice sindaco e ai membri della giunta comunale per la tardiva adozione del PTPCT 2020-2022 nei termini prescritti dalla legge 190/2012.