Dal Webinar del MuMAB all'escursione sulla neve

Continuano i webinar promossi dai Parchi del Ducato in collaborazione con il Comune di Salsomaggiore Terme e realizzati dal MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità. Mercoledì 9 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 vi aspetta l'incontro "Hai detto… balenottera fossile?", con la partecipazione di: Carlo Francou (Direttore del Museo Geologico di Castell'Arquato) e Franca Zanichelli (Direttrice del MuMAB). Per partecipare agli appuntamenti, che si svolgeranno online, basterà inviare una mail a info@millepioppi.it per ricevere il link alla trasmissione. I webinar sono un progetto di formazione nato dalla collaborazione tra il personale di Ente Parchi del Ducato e i collaboratori di Around srl.

Dove sono andati tutti gli animali? E le piante sono tutte addormentate? Alla scoperta della vita che continua, nascosta ai nostri occhi e al riparo delle gelide temperature. Una curiosa e stimolante escursione per adulti e bambini, per scoprire gli animali che, anche nella stagione più fredda, percorrono i boschi e le radure della Riserva alla ricerca di cibo e rifugi, attraverso tracce e impronte. Ritrovo: Domenica 13 Dicembre 2020 ore 9.30 presso il centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.