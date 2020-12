Differite al 31 marzo 2021 le scadenze per la elaborazione e pubblicazione delle relazioni e dei piani da parte degli RPCT

LEX – L'Autorità anticorruzione, in una nota, informa che, a causa dello stato di emergenza sanitaria, è stato disposto il differimento dei termini per la predisposizione e la pubblicazione sia delle relazioni annuali che dei piani triennali anticorruzione da parte dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT). Le scadenza slittano al 31 marzo 2021