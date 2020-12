la cooperativa Arnica regala emozioni

La cooperativa Arnica, che opera nel campo della divulgazione scientifica, della progettazione e dell'educazione ambientale, ha in serbo per Voi una grande novità…. Un Natale Speciale!!!

Non sai cosa regalare a Natale? Cerchi un regalo originale e diverso dal solito?

Mai come quest'anno abbiamo imparato quanto sia preziosa la natura e lo stare all'aria aperta e sappiamo bene che non c'è nulla che possa competere con la forza di una bella emozione e come questa vada a rafforzare ancora di più il legame tra chi la dona e chi la riceve; il sentimento provato nel ricevere e nel vivere l'esperienza è senza dubbio più potente di qualsiasi regalo materiale.

Non aspettare, dona un'emozione … quella di camminare all'aria aperta in un ambiente incontaminato, quella di assistere risveglio del bosco e alla nascita di un nuovo giorno, quella di entrare in pieno contatto con la natura che ci circonda o quella di sbirciare tra le timide abitudini notturne degli animali selvatici di un parco naturale.

Il Parco La Mandria nasconde dietro ad ogni foglia, ad ogni albero un'esperienza multisensoriale e grazie alle nostre guide naturalistiche la si vivrà appieno cogliendone ogni più piccola sfumatura.

Regala o regalati un nostro voucher per un'indimenticabile esperienza a contatto con la natura e se non sai quale esperienza scegliere acquista un buono regalo e lascia al destinatario la scelta.

Scopri tutti i dettagli a questo link:http://www.arnicatorino.it/news/regala-emozioni/

Potrai scegliere tra:

· trekking notturno o all'alba dedicato max 10 persone euro 120

Un guida naturalistica vi accompagnerà attraverso prati e sentieri alla scoperta del Parco di notte oppure al risveglio del bosco; odori, rumori e sensazioni si faranno più forti e vi sentirete un tutt'uno con la natura che vi circonda.

· notturna esclusiva in pulmino max 7 persone euro 150

Con l'ausilio di un comodo e temperato pulmino farete un tour del Parco per assaporare la magia del buio e con un po' di fortuna riuscire ad intravedere il timido popolo che lo abita.

· abbonamento annuale nominativo al nuovo percorso di barefooting di Cascina Brero euro 25 a persona

L'esperienza sensoriale guidata che proponiamo, sarà occasione divertente e

rilassante di entrare in contatto con sé stessi riscoprendo sensazioni tattili.

Il percorso, con uno sviluppo di circa 600 metri, prevede postazioni e giochi che mirano a sviluppare i 5 sensi per accogliere tutti quelli che vogliono provare a sentire e vivere la natura in un modo un po' diverso. Con questo abbonamento ci si può prendere un momento per se ogni volta che si vuole.

Come acquistare il voucher in 3 semplici passaggi:

1. Compila il modulo al seguente link: https://bit.ly/modulo-richiesta-emozionidaregalare

2. Effettua il bonifico seguendo i dati nel link

3. Invia copia del bonifico a info@arnicatorino.it inserendo nell'oggetto numero di voucher, tipologia e nome e cognome acquirente

A ricevimento bonifico ti invieremo via mail il voucher da te richiesto da stampare.

Ti ricordiamo che data e orario dell'attività vanno concordate almeno 15 giorni prima mentre il percorso sensoriale sarà di libero accesso nei giorni di apertura della cascina.

Il voucher o buono regalo ha validità fino al 31/12/2021

Per maggiori informazioni: 011/4993381