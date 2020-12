Alpinismo, cultura, ambiente, scienza per le montagne. Un incontro denso di simboli e di eventi. Con il Club Alpino Italiano per tutelare la biodiversità e promuovere la cultura delle Terre Alte.

Vi aspettiamo online VENERDÌ 11 DICEMBRE in onda sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Club Alpino Italiano dalle ore 18,00 alle 21,30 no stop con la presenza del Presidente generale Vincenzo Torti.

Introduce l'evento il VicePresidente Generale Erminio Quartiani, conduce Luca Calzolari.

Con il Club Alpino Italiano per tutelare la biodiversità e promuovere la cultura delle Terre Alte.

Un incontro ricco, denso di simboli e di eventi, con il Club Alpino Italiano che vuole dare valore aggiunto a questa giornata, aiutando a renderla speciale.

Anche se on line il Club Alpino Italiano si pone riferimento della Montagna per soci e non soci. Passato e presente superano insieme i limiti imposti da emergenza sanitaria, crisi climatica e terremoto. Si guarda insieme con consapevolezza, ottimismo e determinazione al futuro.

Il Cai ha un ruolo di primo piano ed è capofila nel presentare valori e problemi della montagna e delle popolazioni. Molti mirati interventi del Cai sul territorio sono stati determinanti e hanno segnato la differenza.

L'ambiente ha bisogno di noi per conservare equilibri delicati e messi a rischio. Resilienza e limite delle risorse sono sempre più tangibili.

In ogni Regione il Cai, attraverso l'impegno di soci e sezioni, celebra la Giornata Internazionale della Montagna. Tutti possono unirsi a questo evento.

PROGRAMMA DELL'EVENTO, 11 dicembre 2020 - con avvio alle ore 18.00:

18:00 Excelsior! - Coro Edelweiss del Cai di Torino: Canto del 29 agosto 1882, Biella - XV Congresso Nazionale Alpino, a seguire: La Montanara - Coro Cai Uget di Torino - Inno ufficiale del Club Alpino Italiano

18:08 Presentazione di Erminio Quartiani (vicepresidente generale Cai)

18:10 Cori SAT e SOSAT in concerto:Su la più alta cima – Coro della SAT, La rosa delle Alpi – Coro della SOSAT, L'è tre ore che son chì soto – Coro della SAT, Il bivacco – Coro della SOSAT

18:30 Cordate vocali. I cori Cai si raccontano

Presentazione del volume edito dal Club Alpino Italiano con Gianluigi Montresor, Andrea Zanotti, Giuseppina Antonucci del Centro Nazionale Coralità Cai. Partecipa Vincenzo Torti (presidente generale Cai).

Conduce Luca Calzolari (direttore Montagne360 e Lo Scarpone)

19:00 Cori SAT e SOSAT in concerto: Soreghina – Coro della SAT, La Villanella – Coro della SOSAT, Entorno al foch – Coro della SAT, Ave Maria – Coro della SOSAT

19:20 Salvaguardia e sostenibilità del patrimonio culturale immateriale: l'Alpinismo e il riconoscimento UNESCO Con la Prof.ssa Mariassunta Peci Direttore, Servizio II - Ufficio UNESCO, Segretariato Generale Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT)

19:25 Progetto europeo I Villaggi degli Alpinisti Con Lorella Franceschini (vicepresidente generale Cai). Intervista a cura di Stefano Mandelli (giornalista, stampa sociale Cai)

19:30 Capios ghiortasi - Coro Cai Bovisio Masciago

19:35 Sentiero Italia Cai:presentazione del film istituzionale e delle guide escursionistiche ufficiali Con Antonio Montani (vicepresidente generale Cai), Luca Bergamaschi (regista), Francesco Cappellari (editore Idea Montagna). Conduce Luca Calzolari (direttore Montagne 360 e LoScarpone)

a seguire Trailer del film "Sentiero Italia Cai: La lunga bellezza" -Le guide del Sentiero Italia Cai Contributo di Franco Faggiani, scrittore e autore guide Idea Montagna

19:50 Montagnes Valdôtaines - Coro CET

19:55 Il ritorno dei grandi carnivori: per la convivenza con le attività umane Con Davide Berton (Gruppo Grandi Carnivori Cai). Intervista a cura di Laura Polverari (giornalista, stampa sociale Cai)

20:00 L'eco del fiume - Coro Cai di Frosinone

20:05 Cambiamenti climatici, neve, industria dello sci. La posizione del Cai Con Raffaele Marini (Presidente Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano Cai). Intervista a cura di Lorenzo Arduini (giornalista, stampa sociale Cai)

20:15 Bella ciao - Coro "La Martinella" del Cai Firenze

20:20 I ghiacciai dalla biodiversità alla geodiversità Con Claudio Smiraglia (glaciologo). Intervista a cura di Marco Tonelli (giornalista, stampa sociale Cai)

20:25 Il contrabbandiere - Coro Edelweiss del Cai di Torino

20:30 Lo Scarpone. Il notiziario del Cai si rinnova Con Luca Calzolari (direttore Montagne360 e Lo Scarpone)

20:35 L'ellera verde - Coro Cai L'Aquila

20:40 Difendere la biodiversità delle terre alte Con Vincenzo Torti (presidente generale Cai) e Hervé Barmasse (alpinista)

21.00 Luna - Coro Cai Sondrio

21:05 Family Cai: Racconti intorno al fuoco Con Debora Miele (Family Cai). Intervista a cura di Luca Calzolari (direttore Montagne360 e Lo Scarpone)

21:10 Natale in quota. Il grande cinema di montagna con Cai e Trento Film Festival Con Renato Veronesi e Luana Bisesti (direttore Trento Film Festival). Intervista a cura di Stefano Mandelli (giornalista, stampa sociale Cai)

21:15 Excelsior! - Coro Edelweiss del Cai di Torino, a seguire La Montanara - Coro Cai Uget di Torino

- Un po' di storia.

- Il 2002 é stato l'ANNO INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA e ricordo il grande appuntamento ai piedi del Corno Piccolo, a Prati di Tivo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (allora Presidente Walter Mazzitti), con - invitato speciale, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Per il Cai presente il Presidente generale Gabriele Bianchi e poi Lino Lacedelli e Achille Compagnoni primi salitori del K2 nel 1954. Significativo fu l'incontro tra i Governatori di Sicilia, Abruzzo e Piemonte, con le piccozze alzate, a suggellare la continuità ambientale tra Etna, Gran Sasso d'Italia e Monte Bianco, vette simbolo di un'Italia unita.

- Nel2003 l'ONU ha indicato l'11 dicembre di ogni anno come "Giornata Internazionale della Montagna" e ribadire l'importanza delle terre alte, scrigno di biodiversità, cultura e risorse insostituibili per qualità della vita e benessere di tutti.