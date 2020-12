Qual è la risorsa non rinnovabile più diffusa sul nostro pianeta?

Se avete risposto carbone, gas, o petrolio … siete sulla strada sbagliata! Non è facile che ci venga in mente perché la diamo per scontato, ma la risorsa non rinnovabile più diffusa è il suolo: esso è la 'pelle del mondo', perché ricopre circa un sesto della superficie terrestre.

Sabato scorso, il 5 dicembre, come ogni anno ricorreva la giornata mondiale del suolo. Forse può sembrare strano che esista una giornata del genere, ma è un'occasione per diffondere un po' di consapevolezza ed attenzione in più su questa risorsa così vitale. Troppo spesso ci dimentichiamo della sua importanza, anche se viene dalla terra ogni prodotto della nostra tavola, tanto per cominciare. Ma, allo stesso tempo, non dobbiamo nemmeno dimenticare che non tutti i cibi che mangiamo provengono da campi coltivati nel rispetto del suolo. I diserbanti ed i pesticidi non specifici, cioè non destinati ad un'unica pianta infestante, vanno a colpire anche i microrganismi del suolo, che garantiscono e custodiscono la sua fertilità. Sotto questo punto di vista, i fondi pubblici della PAC dovrebbero servire ad incentivare l'abbandono del diserbo chimico, compensando i maggiori costi ed i minori ricavi provenienti dalle tecniche agricole alternative.

Oltre alla riduzione della sua fertilità, siamo testimoni anche del suo continuo deterioramento. I fattori che contribuiscono al degrado del suolo sono principalmente tre: l'impermeabilizzazione, dovuta soprattutto alla continua cementificazione di aree un tempo forestali o rurali; la deforestazione, che comporta una maggiore fragilità del suolo, specialmente sui versanti; la desertificazione, che accentua gli effetti del surriscaldamento climatico globale, oltre ad esserne spesso una diretta conseguenza.

Fortunatamente, ormai esistono molti osservatori dello stato di conservazione del suolo, tra cui la FAO, il WWF, l'Agenzia Europea dell'Ambiente e ISPRA (l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Tutti concordano sul fatto che il degrado del suolo sia in costante aumento, perciò utilizzano alcuni indicatori oggettivi per rendere questo degrado misurabile.

Innanzitutto, i cambiamenti nella copertura del suolo, che sono osservati per via satellitare: i terreni vengono prima assegnati ad una tra sei classi di riferimento; se al momento della verifica il suolo in questione è passato ad una classe inferiore, viene considerato degradato. Il secondo indicatore di degrado del suolo è la perdita di produttività, ovvero la diminuzione della possibilità che le piante prelevino la CO2 dall'atmosfera e la immettono nella catena alimentare sotto forma di zuccheri: in questo modo, basta misurare la diminuzione annua di CO2 assorbita dalle piante per misurare il degrado del suolo. Un concetto analogo si ritrova anche per il terzo indicatore, ovvero il contenuto di carbonio organico nel suolo, cioè quanto materiale vegetale riesce a depositarsi sul terreno con la morte della pianta: in questo modo si possono distinguere i terreni agricoli, dove il terreno è spesso privo di copertura vegetale, dai terreni degli ambienti naturali. La perdita di qualità degli habitat è un ulteriore indicatore di degrado del suolo, accompagnata dalla sua copertura artificiale e dalla presenza di aree percorse dal fuoco. Fonte Ispra Ambiente.

Anche se la situazione del suolo è in via di peggioramento, si può quantomeno sperare che in futuro assisteremo ad un miglioramento. Da qualche anno esistono progetti a tutela del suolo, uno dei quali è Soil4Life, che coinvolge partner francesi, croati ed italiani, e finanziato dall'UE attraverso il programma Life. Gli obiettivi specifici di progetto sono molti, ma si possono riassumere in questo concetto: permettere una collaborazione tra i cittadini, le istituzioni e i portatori di interesse in favore dell'adozione di sistemi e metodi perché si faccia un uso sostenibile del suolo, parallelamente ad azioni che ne combattano il degrado.

Per fortuna da qualche anno si assiste all'aumento di decisioni politiche a favore della tutela del suolo.

L'AEA riporta che a partire dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015 rientra, tra i provvedimenti per uno sviluppo sostenibile, anche il concetto di "neutralità del degrado del suolo", che va ad integrare le misure di preservazione delle sue funzioni. Più da vicino, l'aumento della qualità del suolo, la lotta alla sua contaminazione e la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti sono i tre obiettivi principali da intraprendere per ottenere la neutralità del degrado del suolo. La loro attuazione può costituire un importante veicolo per le misure di protezione del suolo in Europa.

Bisogna riconoscere che in Europa dal punto di vista istituzionale ci si sta muovendo verso la tutela del suolo: allo stesso tempo però queste dichiarazioni d'intenti si scontrano spesso con i governi nazionali e locali, che per interesse o per ignoranza non prendono quasi mai decisioni concordi con la difesa del suolo, anzi, in molte regioni d'Italia (soprattutto settentrionali) il degrado del suolo è aumentato. Da questo punto di vista i cittadini sono validi alleati delle istituzioni sovranazionali, perché possono far valere la propria voce in modo più mirato. Questo sarà forse possibile nel breve periodo, o magari nel lungo termine: sicuramente tutto nasce dalla diffusione di consapevolezza sul suolo, ecco perché il 5 dicembre è una giornata così importante.