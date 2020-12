Un progetto per salvaguardare le api a cura dell'Istituto Oikos Onlus

Le api svolgono una funzione essenziale per l'impollinazione, sia nelle aree naturali che nelle zone agricole. In Europa, circa l'85% delle specie coltivate dipende direttamente dagli insetti impollinatori. Tuttavia i pesticidi, i parassiti, gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, la frammentazione degli habitat e la mancanza di fioriture che soddisfino le necessità alimentari hanno indebolito le colonie. Tra il 2016 e il 2017, in Italia, la perdita invernale di colonie di api è stata pari al 19,2%, il 7% in più rispetto all'anno precedente. Tutelare questi preziosi insetti è una questione più che mai urgente per il loro elevato valore ecosistemico

Campo APErto è un progetto dell' Istituto Oikos Onlus insieme al Parco RTO Rile-Tenore-Olona, al Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate e Cascina Burattana e sostenuto da Fondazione Cariplo.

Con questo progetto si vuole promuovere un'apicoltura sostenibile e inclusiva nella porzione meridionale della provincia di Varese, per tutelare la biodiversità locale, promuovendo al tempo stesso iniziative di inclusione sociale.

Il progetto vuole congiungre la promozione di un'agricoltura ecologica e inclusione sociale, creando sinergie con enti territoriali, apicoltori locali, cittadini.

Il coinvolgimento di Cascina Burattana ha lo scopo di creare nella stessa un ramo di attività produttiva offrendo nuove opportunità lavorative a giovani in condizioni di svantaggio, che riceveranno formazione specifica sulle tecniche di apicoltura sostenibili, affiancati da esperti del settore.

Parallelamente, verranno messi in campo interventi di implementazione della biodiversità grazie alla scelta di particolari specie floristiche "amiche" delle api.

Anche tu puoi fare qualcosa per le api! Se hai un giardino o un balcone, realizza la tua aiuola salva api!