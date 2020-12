Ringraziamenti, report 2020 e novità per l'edizione 2021

Dal 27 settembre al 03 ottobre 2020 si è svolta la seconda edizione di Appenninica MTB Parmigiano Reggiano Stage Race che ha coinvolto i Parchi del Ducato nella sesta e settima (e ultima) tappa.

Gli organizzatori, Milena Bettocchi e Giuseppe Salerno, dell'associazione A.s.d. HAPPY TRAIL MTB di Alto Reno Terme (BO) ci hanno inviato i loro ringraziamenti e i dati relativi all'ultima edizione.

Questa edizione ha visto delle modifiche sostanziali e una riduzione del numero dei partecipanti per far fronte all'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. Con tanto scrupolo e tanto lavoro di tutto lo staff dell'associazione, gli organizzatori affermano che sono riusciti a portare a buon fine l'evento con risultati organizzativi, agonistici e di copertura media straordinari.

La gara 2020.

APPENNINICA MTB Stage Race, gara a tappe di mountain bike lungo il crinale Appenninico tra l'Emilia Romagna e la Toscana, con 450 km da percorrere ed un dislivello di oltre 15.000 mt in 7 tappe, è un format che lega, agonismo, avventura e scoperta del territorio.

La gara ha attirato partecipanti da tutta Europa mentre i concorrenti da altri continenti hanno dovuto rimandare al 2021 (14 nazionalità in gara). Tutti sono rimasti affascinati da percorsi bellissimi e spettacolari, passaggi sulle creste ed il crinale, per un evento che gli esperti hanno paragonato alle affermate gare internazionali come quelle in Canada (TransRockies), Sud Africa (Cape Epic) ed Alpi orientali (Transalp).

Alla bellezza dei percorsi si sono aggiunte le bontà eno-gastronomiche e l'accoglienza dei paesi che hanno ospitato il race village Appenninica, elementi che hanno caratterizzato la gara rispetto alle altre e colpito gli atleti per questo insolito aspetto collaterale, molto gradito.

Il video racconto è la migliore descrizione dell'evento:

Video "Against All Odds"

Alcuni numeri:

PARTECIPANTI 70

UOMINI 86% DONNE 14%

ETÀ del più giovane 19

ETÀ del più anziano 58

PAESI 14 nazionalità rappresentate

KM 450 - DISLIVELLO D+ 15.000 mt

COMUNI OSPITANTI: Porretta Terme (BO), Fanano (MO), Castelnovo ne' Monti (RE), Collecchio (PR)

"Non posso credere ai miei occhi per tutto ciò che ho visto oggi. Dopo aver viaggiato in tutto il mondo pensi di sapere cosa aspettarti. E mi sbagliavo: le salite, le discese, il crinale appenninico che abbiamo affrontato oggi sono qualcosa di incredibile. Sono fortunato ad essere qui perché non mi aspettavo che Appenninica fosse così: i luoghi, il tracciato e l'attenzione speciale che tutti hanno avuto nei confronti di ogni singolo atleta è qualcosa che non avevo mai visto prima. Meraviglioso" Milton Ramos, atleta del team Rockrider-Decathlon

Sono già aperte le iscrizioni all'edizione 2021!

Ringraziamo gli organizzatori e tutto lo staff per il loro intenso e attento lavoro sia di preparazione sia durante tutta la gara. Sono stati due giorni ricchi di emozione che speriamo di rivevere insieme l'anno prossimo.

A presto!