Lex – Parere sulla inidoneità al servizio e visite per coloro che rientrano nella legge 68/1999

Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio ha emesso un parare in merito alla visite per inidoneità al servizio di istituto per i dipendenti pubblici rientranti nelle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.