Lex – Per il DFP ogni amministrazione decide in autonomia sulla erogazione

Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio ha emesso un parare in merito alla erogazione dei buoni pasto per i dipendenti che operano in regime di smart working, o meglio di "lavoro agile". Per il DFP è conforme alle norme che ogni amministrazione decida in autonomia sulla erogazione dei buoni.