18 e 19 dicembre 2020

Due appuntamenti questi settimana dedicati alle famiglie per scoprire e ritrovare il contatto con la Natura!



Venerdì 18 dicembre 2020 ore 16.30



VITA IN CASCINA

Nella splendida cornice del Parco la Cascina Oslera ospita alcuni animali domestici, quali?

Emozionante scoperta delle abitudini e curiosità di questi animali.

I partecipanti gusteranno anche una golosa cioccolata calda

Ritrovo ore 16.30 presso la Cascina Oslera (ingresso Oslera, SP1 altezza area industriale Robassomero)

Costo: 9€ 1° figlio, 6€ adulti e dal 2° figlio



Sabato 19 dicembre 2020 ore 19.00



TREKKING ROSSO DI SERA

Passeggiata naturalistica lungo i sentieri e le rotte del Parco…cosa succede quando tramonta il sole e arriva la sera?

Ritrovo ore 19.00 ingresso di Druento (Viale Medici del Vascello - Druento)

RIVOLTO A FAMIGLIE CON BAMBINI DI ALMENO 5 ANNI - NO PASSEGGINI

Costo: 12€ adulti, 5€ bambini (fino ai 10 anni) - 1€ sconto per possessori Abbonamento Musei e tessera COOP

Abbigliamento idoneo per escursioni

La prenotazione è obbligatoria al Punto Informativo dei Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it

chiuso lunedì non festivo

aperto dal martedì al venerdì ore 10-12/14-16

aperto sabato, domenica e festivi ore 10-13/13.30-14.30