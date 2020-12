Il governo francese e la IUCN hanno concordato le nuove date per l'assise mondiale

L'Unione mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) e il governo francese hanno deciso congiuntamente che il Congresso mondiale, già previsto per il mese dello scorso giugno e poi rinviato per Covid, si svolgerà sempre a Marsiglia tra il 3 e l'11 settembre 2021.

L'annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale della IUCN dove si rimarca come il pianeta intero stia affrontando le stretta correlazione fra la tutela della biodiversità e il benessere fisico ed economico della popolazione, una connessione resa ancora più visibile dalla pandemia. Il Congresso della IUCN vuole essere uno snodo fondamentale per la conservazione della natura, della biodiversità.