Primo meeting telematico martedì 22 dicembre ore 9.30

L'applicazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) coinvolge in Italia un gran numero di Aree Protette e, dal 2021, sarà possibile dare corso alla ultima fase (Parte 3 CETS). Questa si caratterizza dalla metodologia che prevede il coinvolgimento di Tour Operator e quindi la creazione e la promozione di pacchetti turistici ideati all'insegna della sostenibilità.

L'opportunità è di particolare rilevanza anche in considerazione delle difficoltà che il settore turistico ha riscontrato nel corso delle appena trascorse stagioni a causa della pandemia. La certificazione di qualità rappresentata dalla CETS potrebbe costituire un contributo al rilancio di un comparto che sta lentamente ripartendo e una garanzia di ulteriore tutela ambientale per le aree protette che la adottano a fronte di una crescente domanda di fruizione turistica.

La Federparchipropone ai Parchi Nazionali che hanno avviato il percorso relativo alla Parte 1 e Parte 2 della CETS, un ciclo di incontri di formazione ed informazione che hanno l'obiettivo di facilitare e promuovere localmente l'applicazione della Parte 3 CETS.

Il primo incontro si svolgerà il prossimo 22 Dicembre, dalle 9:30 alle 13:30, su piattaforma Zoom. La proposta prevede il coinvolgimento attivo di alcuni attori "chiave" ai fini della più efficace applicazione del processo nelle rispettive Aree Protette. L'iniziativa si svolge nell'ambito della Convenzione tra Federparchi e il Ministero dell'Ambiente ed è rivolto agli enti che hanno ricevuto il riconoscimento CETS Uno e Due, oltre che a coloro che sono in corso d'opera per l'ottenimento della Carta per la prima volta.

Programma 1° Incontro

22 dicembre 2020; su piattaforma Zoom