Lex - Pareri su modalità Lavoro Agile, indennità su consumi energetici e telefonici

Lex - Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha emesso due pareri in relazione alla modalità "lavoro agile". Uno riguarda la legittimità della corresponsione dei buoni pasto e del compenso forfettario per consumi energetici e telefonici in regime di lavoro agile. L'altro è inerente all'applicazione istituti relativi ai congedi parentali speciali disciplinati dal decreto legge n. 18/2020, sempre relativi alla Pubblica Amministrazione.