Nelle scorse settimane si è parlato molto di visoni, purtroppo in termini negativi. Ma al di là delle preoccupazioni di natura sanitaria che ha suscitato l'argomento, le conoscenze su questo animale sono ben poco diffuse.

Il visone che intendiamo noi non è un animale tipico delle nostre parti, infatti è stato introdotto qui dal Nord America nella seconda metà dell'Ottocento, con l'intenzione di allevarlo per la sua pelliccia. Attualmente sono presenti in tutta Italia numerose popolazioni derivanti dagli allevamenti, considerate però indipendenti dagli zoologi. Come avviene per molte specie alloctone, il suo improvviso inserimento all'interno dell'ecosistema nostrano ha causato non pochi problemi per animali dalle abitudini alimentari simili, come la puzzola e il visone europeo, ormai estinto in Italia. Proprio il visone europeo, nel resto del continente sopravvive in pochi territori ed in popolazioni piccole, perciò è nella lista IUCN degli animali a rischio critico di estinzione. Se il visone europeo dovesse estinguersi, si tratterebbe di una grave perdita non soltanto dal punto di vista scientifico, ma anche da quello ambientale: i mustelidi come il visone, infatti, contribuiscono enormemente al contenimento delle popolazioni di roditori, di cui è nota la prolificità.

