Corso formazione docenti online

Il CICMA - Comitato Italiano Contratto Mondiale sull'Acqua Onlus e CeVI- Centro di Volontariato Internazionale organizzano un percorso formativo online e gratuito di 8 ore per docenti, riconosciuto dal Sistema Formativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei Docenti - SOFIA, dal titolo "Acqua, Ambiente, Città: per una Scuola sostenibile".

Il corso si propone di accrescere le competenze teoriche e pratiche dei docenti e degli educatori attraverso un'attività formativa su piattaforma e-learning permettendo di seguire il corso in ogni momento.

Obiettivi pedagogici:

- Approfondire le conoscenze sulle tematiche dei cambiamenti climatici, della qualità e della disponibilità dell'acqua e delle sfide imminenti che le città si troveranno ad affrontare;

- Sviluppare buone pratiche di comportamento sostenibile;

- Sviluppare strategie didattiche per sostenere l'apprendimento degli studenti all'interno degli insegnamenti curriculari;

- Promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei giovani.

Programma

Il corso è articolato in 2 moduli.

Modulo 1 : Le principali criticità relative all'acqua a livello globale e locale (4 ore).

Elementi di pedagogia e didattica (esempi di giochi di ruolo e proposte laboratoriali, differenziate per grado scolastico, da sperimentare in classe; un esempio di UDA)

2 lezioni audio-video:

- Il ciclo idrico integrato e il ruolo del cittadino (Università di Udine);

- Cambiamenti climatici e acqua. Quali sono le principali criticità? (Marco Iob-CeVI);





Modulo 2 : L'acqua, le risorse naturali e le sfide del XII secolo (4 ore).

2 lezioni audio-video:

- L'impatto dei cambiamenti climatici sulla società (Filippo Giorgi-ICTP)

- Acqua e risorse naturali: da bene comune a capitale naturale (Rosario Lembo-CICMA)

Al termine di ogni Modulo, ai docenti è richiesto di rispondere ad un test finalizzato alla verifica dell'apprendimento degli argomenti proposti. È richiesta inoltre l'elaborazione di un'UDA o compito di realtà sulla base delle tematiche affrontate nel Modulo 1. Al superamento delle prove, i docenti riceveranno un attestato di partecipazione

Per ulteriori informazioni: Referente nazionale (CeVi): Laura Veritti giustizia.ambientale@cevi.coop 0432 548 886 - Referente territoriale (Cicma): Eva Carcano comunicazione@contrattoacqua.it 327 4293815

Iscrizione:compilando il modulo

I docenti che frequenteranno il Corso e supereranno i quiz finali riceveranno un attestato di partecipazione.