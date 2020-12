Appuntamento il 24 dicembre su Geo di Rai Tre

Una vigilia di Natale sotto i riflettori per il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Giovedì 24 dicembre, all'interno della puntata della trasmissione Geo su Rai Tre tra le 17 e le 18.55, andrà in onda il servizio 'I Doni del Parco'. Dalla raccolta dei pregiatissimi pinoli all'inimitabile miele di spiaggia, dall'allevamento brado di cavalli e dromedari alle sculture di legno, fino alle tipicità gastronomiche come la torta coi bischeri e la ricotta fresca di pecora. Racconti di un territorio unico dove uomo e natura si incontrano da secoli.