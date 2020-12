In Gazzetta Ufficiale le nuove norme del governo su Italia Zona Rossa e Arancione

Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale le nuove norme varate dal governo per frenare la diffusione del Covid19. Si tratta delle disposizioni in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio relative all'Italia in zona Rossa e Arancione.

