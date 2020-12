aperture/chiusure servizi

A volte bastano un albero addobbato, un po' di luce soffusa, una manciata di gratitudine e una spruzzata di sogni per creare la magia del Natale. (Fabrizio Caramagna)



Così i Parchi Reali e il suo staff vi augurano che la magia del Natale porti gioia e serenità a tutti voi!

Il Parchi Reali sono aperti nel rispetto delle normative vigenti. Leggete attentamente le disposizioni dei Dpcm e le altre norme emanate per il contenimento del contagio.



Parco La Mandria: aperto dalle 8 alle 17. I servizi del Parco invece sono tutti chiusi, vi aggiorneremo in caso di variazioni!



Il punto informativo rimarrà chiuso solo il 25 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021!

Gli altri giorni il personale sarà a vostra disposizione fisicamente/telefonicamente presso l'ingresso Ponte Verde del Parco La Mandria e con sola reperibilità telefonica per le altre aree protette:

dal martedì al venerdì ore 10-12/14-16

sabato, domenica e festivi ore 10-13/13,30-14,30



011.4993381 info@parchireali.gov.it info@parcomandria.it