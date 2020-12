Il "giornale di bordo" di Paolo Cassola, direttore del Parco dal 2015 al 2020

Segnaliamo con piacere l'ultima uscita editoriale di Paolo Cassola: un bilancio di mandato che racconta di scelte fatte e di progetti realizzati, in tutto o in parte. Gli obiettivi conseguiti, ma anche gli ostacoli e le criticità ancora da superare. Un resoconto di cose fatte e non fatte, sulla base di un impegno preso, innanzitutto, con il territorio da tutelare e la comunità di appartenenza, per raccontare nero su bianco i principali eventi e progetti. In un pdf di 160 pagine, scaricabile gratuitamente, con prolusione di Enrico Giovannini, portavoce Alleanza Italiane per lo Sviluppo Sostenibile, e prefazioni di Antonio Ricciardi, presidente dell'Ente Parco del Circeo, e Gaetano Benedetto, già presidente dell'Ente Parco del Circeo.