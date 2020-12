Progetto LIFE transazionale tra Slovenia e Parco Regionale del Ticino

Il progetto LIFE FOR LASCA è un progetto transnazionale dove il Parco Lombardo della Valle del Ticino fornisce un determinante contributo al FRIS (Fisheries Research Institute of Slovenia) per conservare la Lasca (Protochondrostoma genei), piccolo pesce, nella Valle del Vipacco in Slovenia.

Il progetto, iniziato nel 2017, terminerà nel 2021.

La Lasca (lunghezza 20-25 cm) è un pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi che frequenta le acque dolci correnti, ha abitudini gregarie, si nutre di alghe e invertebrati. La specie è distribuita in Italia Settentrionale e centrale e in Slovenia, dove è in diminuzione a causa del degrado dell'habitat, dei prelievi idrici, dell'inquinamento e dell'introduzione di specie alloctone. La principale minaccia alla sopravvivenza della lasca in Slovenia è il Naso (Chondrostoma nasus), pesce che è stato introdotto nei corsi d'acqua in cui vive la Lasca. Naso e Lasca occupano lo stesso habitat, ma essendo il Naso più grande (30-40 cm), la lasca tende a scomparire.

Il Parco riproduce la lasca nel suo incubatoio ittico, grazie a dei protocolli di riproduzione messi a punto con progetto Life Conflupo, e fornisce al FRIS i giovani da usare nei programmi di ripopolamento. Inoltre fornisce al partner anche esemplari riproduttori recuperati in natura per costituire lo stock sloveno da usare nelle riproduzioni, forma i tecnici sloveni che si occupano della Lasca, supporta il FRIS nelle diverse attività. In Slovenia il FRIS avvia un incubatoio adatto all'allevamento della Lasca, riduce le minacce alla sopravvivenza della specie coinvolgendo la popolazione locale e i pescatori, rilascia in natura (in siti selezionati) giovani lasche fornite dal Parco e prodotte nelle sue strutture.

Insieme per combattere l'estinzione della lasca!