Momento di formazione gratuito e online

Green School con la collaborazione di Arpa Lombardia e Fondazaione Lombardia per l'Ambiente (FLA), organizza, a partire dall'11 gennaio e fino a marzo, un ciclo di momenti formativi per le insegnanti delle scuole dall'infanzia alla secondaria di secondo grado sulle seguenti tematiche: qualità dell'aria e covid-19, biodiversità, campi elettromagnetici - la nuova tecnologia 5g, rifiuti, cambiamenti climatici, monitoraggio e qualità dell'acqua.

Visto l'ampio raggio a cui le formazioni si rivolgono, sono state divise in due blocchi distinti: quelle per le insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie e quelle per le insegnanti delle scuole secondarie (primo e secondo ciclo).

Ecco gli appuntamenti di gennaio che si terranno online dalle 17.00 alle 18.30.

SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA:

- "Qualità dell'aria e COVID 19" A cura di ARPA Lombardia: 11 e 13 gennaio.

- "Biodiversità" A cura di FLA: 18- 19- 28 gennaio

SCUOLE SECONDARIE:

- "Qualità dell'aria e COVID 19" A cura di ARPA Lombardia: 14 e 21 gennaio.

- "Biodiversità" A cura di FLA: 25- 26- 27 gennaio

Per partecipare: INCONTRO 11 GENNAIO, INCONTRO 13 GENNAIO, INCONTRO 14 GENNAIO

Per partecipare ai successivi incontri in programma, rimani aggiornato e clicca qui.

Per il calendario completo delle formazioni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, clicca qui.

Per il caledario completo delle formazioni delle scuole secondarie, clicca qui.