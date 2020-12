Avviso procedura negoziata senza pubblicazione di bando (dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016)

Avviso procedura negoziata senza pubblicazione di bando (dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016) per l'individuazione degli operatori economici da invitare per la richiesta di preventivo per l'esecuzione del progetto relativo alle azioni C1.1 C1.2 e C1.3 - interventi forestali di conservazione da eseguire nel Parco della Vena del Gesso Romagnola