Martedì 12 gennaio, alle ore 20,15, sulla piattaforma Zoom si svolgerà il webinar dal titolo "A scuola in natura" (https://webinarpro.zoom.us/j/89025044893; Meeting ID: 890 2504 4893), gratuito e aperto a tutti, genitori, insegnanti e cittadini, per diffondere il senso dell'educazione all'aperto e per presentare il successivo percorso di formazione e sperimentazione.

L'incontro, moderato da Claudia Piacentini, referente del CEAS Parchi Emilia Centrale, vedrà gli interventi di Irene Salvaterra, educatrice ambientale della Fondazione Villa Ghigi, su "I benefici degli apprendimenti in natura"; Laura Pinchiorri, psicologa-psicoterapeuta, su "L'importanza della relazione con la natura"; Franco Mattei, pediatra del gruppo " C'era una volta", su "All'aria aperta: il parere del pediatra"; Anna Pelloni, coordinatrice pedagogica sovracomunale, su "Nidi e scuole nei boschi del Frignano". Il programma in allegato.

"A scuola in natura" è un percorso di formazione e sperimentazione dedicato alle Scuole del territorio, che nasce dal progetto di sistema "Outdoor education: la scuola in natura" della Regione Emilia-Romagna. Dopo il webinar di martedì, il programma prevede il corso di formazione "Outdoor Education", dedicato ai docenti, con cinque incontri tra febbraio e giugno prossimi, con didattica interdisciplinare all'aperto attraverso il contatto con la natura, l'esperienza reale, emozionale e creativa, condividendo momenti di ricerca e scoperta.

In allegato il programma dettagliato degli incontri.

Per informazioni: CEAS Parchi Emilia Centrale Tel.0536 72134 - 337 1486039.