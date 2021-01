Azienda Agricola Palazzo

Il progetto Soil4Wine Life+ aveva come obiettivo una migliore gestione del suolo nei vigneti per ridurre l'erosione e il dilavamento ed aumentare la salute del suolo e la biodiversità.



Nel progetto sono state coinvolte alcune aziende vitivinicole nei nostri Parchi Regionali del Taro, Boschi di Carrega, Stirone-Piacenziano e Trebbia.Ve le presentiamo, una per una, e le ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione a sperimentare una viticoltura sempre più sostenibile.



L'Azienda Agricola Palazzo si trova sulle colline della Val Baganza, nella zona del Parco Regionale Boschi di Carrega.

I vigneti dell'Azienda Agricola Palazzo si estendono per circa 25 ettari, sono allevati con il sistema del cordone speronato e sono caratterizzati da un'elevata densità di viti per ettaro. Nella coltivazione viene utilizzato il sistema della lotta integrata, una tecnica a basso impatto ambientale che ha consentito alla Azienda di aderire all'accordo Agro Ambientale promosso dal Parco per un'agricoltura sostenibile.

Vengono coltivati diversi vitigni, sia a bacca bianca che a bacca rossa: Lambrusco Maestri, Malvasia aromatica Candia, Barbera, Bonarda, Merlot, Cabernet sauvignon, Pinot nero e Chardonnay.

I primi vini prodotti sono stati il Lambrusco e la Malvasia Colli di Parma cui si è aggiunta la produzione di Sauvignon, Barbera e Bonarda. Il vino certamente più prestigioso della cantina è il "Sia Lodato": un Barbera vinificato in purezza a cui seguono l'affinamento prima in botte e poi in barriques per due anni, nonché tre mesi in bottiglia prima della commercializzazione.



Nell'ambito del Progetto SOIL4WINE, il vigneto campione presentava una bassa vigoria ed alcune criticità del suolo: compattazione, scarsa presenza di sostanza organica e carenza idrica. Per migliorare le condizioni del suolo di questo vigneto è stato realizzato un inerbimento permanente con uno specifico miscuglio di leguminose.



INFO: Via Pozzo, 4/A - località Castellaro - 43038 - Sala Baganza (PR) - ItaliaTel 0521 336124 - EMAIL: info@aziendaagricolapalazzo.com – www.aziendaagricolapalazzo.com