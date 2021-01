Azienda Agricola "La Pagliara" (Travo, PC)

L'Azienda Agricola La Pagliara si trova nel verde della Val Trebbia, tra Travo e Donceto, nel territorio del Parco Fluviale del Trebbia.

Si tratta di una piccola azienda a conduzione familiare, portatrice di una cultura agricola tradizionale fortemente legata al territorio e alla natura.

Da circa 15 anni si occupa della produzione di uve e vini ottenuti con i metodi della agricoltura biologica.

Le varietà di uve prodotte sono tipiche della zona: tra le uve bianche vengono coltivate Ortrugo, Malvasia, Marsanne, Sauvignon, Moscato e Trebbiano; tra le uve a bacca nera, invece, Barbera, Bonarda e Merlot.

Fiore all'occhiello dei vini dell'azienda è il bianco frizzante"La Pagliara", ottenuto dalla pigiature di cinque uve: Ortrugo, Malvasia, Trebbiano, Sauvignon e Moscato. Viene prodotto anche il "Rosso Pagliara", ottenuto da uve Barbera e Bonarda, raccolte a mano.

Le azioni messe in atto nell'ambito del progetto SOIL4WINE sono state realizzate in un vigneto di ortrugo, situato vicino alle rive del Trebbia, in cui il suolo mostrava evidenti problemi di carenza idrica, erosione e compattazione del suolo.

Per ridurre i processi erosivi e la compattazione del suolo, aumentandone la componente organica, è stata scelto l'utilizzo di un sovescio autunno vernino con graminacee, brassicacee e leguminose.

loc. Pagliara di Travo (PC) Italia

tel 0523/950541 - 3336798323 referente Mazzocchi Mauro - EMAIL mazzocchi.mauro@libero.it – mazzocchi.mauro2@gmail.com http://www.lapagliara.it/