Azienda Monte delle Vigne, Collecchio (PR)

L'azienda Monte delle Vigne si trova Ad Ozzano Taro, nella zona di produzione del vino DOC Colli di Parma, nelle colline parmensi, a circa 250 metri di altezza, sullo spartiacque tra due parchi naturali, quello Fluviale del Taro e quello dei Boschi di Carrega.

Situata lungo il percorso della Via Francigena, il suo nome richiama il legame con la storia del territorio, deriva infatti da una citazione di Fra' Salimebene da Parma che, nel XIII secolo, definiva le colline della sua città come "monti de le vigne".

L'azienda si estende su 60 ettari ed i suoi vigneti, attualmente in conversione al biologico, ospitano diversi vitigni sia a bacca rossa come Barbera, Croatina, Lambrusco e Cabernet franc, che a bacca bianca come la Malvasia, il Sauvignon e lo Chardonnay.

I vini prodotti hanno ottenuto numerosi riconoscimenti; nel 2020 Callas, una Malvasia ferma, ha ottenuto per il secondo anno consecutivo Tre Bicchieri del Gambero Rosso.

Nell'ambito del Progetto SOIL4WINE, l'azienda ha messo in atto alcune strategie per contrastare alcune criticità presenti nel suolo del vigneto campione: erosione, limitata sostanza organica, bassa biodiversità, bassa disponibilità idrica, realizzando un inerbimento permanente con uno specifico miscuglio di graminacee e leguminose.

