Nell'ambito della rassegna "Inverno nel Parco 2020 – 2021", il Centro Faunistico del Parco dell'Adamello, gestito dall'Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell'Adamello e del Comune di Paspardo, organizza un corso di birdwatching online a cura dell'ornitologo e responsabile del CRAS Paolo Trotti.

Sarà l'occasione per ottenere consigli per l'osservazione e un'introduzione a cenni di ecologia e fenologia negli uccelli, con alcuni esempi e cenni sulle principali caratteristiche delle varie specie, anche in base all'ambiente in cui ci troviamo. tali contenuti verranno sviluppati nella prima lezione, quella di venerdì 15 gennaio dalle 20:00 alle 22:00.

La settimana successiva, venerdì 22 gennaio, sempre alla stessa ora, si parlerà dei canti degli uccelli, della loro funzione e delle modalità di riconoscimento delle specie più comuni, con alcuni cenni sui metodi di censimento dell'avifauna.

Per partecipare è necessaria l'iscrizione scrivendo a lontanoverde@gmail.com o chiamando il 3484595374, in seguito alla quale verrà fornito il link a cui accedere dalla piattaforma Zoom.