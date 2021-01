Il progetto "Sulle ali dei rondoni", attività di citizen science per monitorare la presenza dei rondoni sul nostro territorio, nata dalla collaborazione tra Lipu Varese e Gruppo Insubrico Ornitologia, dà il via al concorso dedicato alle scuole: saranno proprio gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado a disegnare l'immagine da inserire nel logo dell'attività, per rappresentare l'iniziativa e veicolare la sua immagine pubblica a livello locale e internazionale.

L'attività rivolta alle scuole rientra nelle proposte della rete Green School, il network per lo sviluppo sostenibile che mira a diffondere la conoscenza dei temi ambientali e favorire azioni di partecipazione attiva delle scuole.

Alle scuole che aderiranno verranno inviati materiali informativi sulla specie, le sue caratteristiche e la sua rilevanza per la biodiversità urbana. C'è tempo fino al 28 febbraio per iscriversi e inviare gli elaborati.

Al vincitore verrà dato in omaggio materiale didattico e il libro "Dove i rondoni vanno a dormire" di Franco Sacchetti, racconto a fumetti su questi straordinari volatori. Verranno inoltre assegnate delle menzioni speciali ai lavori meritevoli.

L'immagine scelta volerà in tutta Europa: il censimento è stato selezionato all'interno di BiodiverCities, progetto promosso dalla Commissione Europea sulla biodiversità urbana: Varese, insieme ad altre 13 città selezionate in tutta Europa, porta la sua esperienza nel contesto europeo, confrontandosi sui temi della biodiversità urbana a livello internazionale.

Per il regolamento del concorso clicca qui.

Partecipa anche tu e fai volare il tuo disegno in tutta Europa!

Se non sai nulla del progetto "Sulle ali dei rondoni", continua a leggere...

"Sulle ali dei rondoni" è il censimento che nasce dalla collaborazione Lipu e G.I.O., due realtà attive in provincia di Varese sul tema della conservazione dell'avifauna e degli habitat: l'obiettivo è quello di ottenere una mappatura della presenza delle colonie della specie sul territorio, per poi avviare azioni di tutela. Perché tanta attenzione sui rondoni? Perché i rondoni sono una specie simbolo della biodiversità urbana: dopo secoli di convivenza con l'uomo, il loro habitat è costituito dagli edifici in contesti urbani. Sono un ottimo indicatore della qualità ambientale delle nostre città e preziosi alleati nella lotta biologica contro insetti nocivi.