Dopo il webinar pubblico del 12 gennaio (la registrazione è visionabile qui), proseguono gli appuntamenti di "A Scuola in natura", il percorso di formazione e sperimentazione per le scuole del territorio promosso dal CEAS Parchi Emilia Centrale e collegato al progetto di sistema "Outdoor education: la scuola in natura" della Regione Emilia-Romagna.

Mercoledì 3 febbraio si svolgerà il primo incontro del nuovo corso di formazione "Outdoor education", dedicato ai docenti, dal titolo "Come e perché portare la scuola fuori", coordinato da Irene Salvaterra, educatrice ambientale della Fondazione Villa Ghigi.

Il percorso formativo di "Outdoor education" prevede cinque incontri tra febbraio e giugno (8,5 ore complessive) organizzati con webinar ed incontri in presenza (a Pavullo nel Frignano e Rubiera) con momenti di formazione, confronto e condivisione di strumenti che possono essere utilizzati nelle attività all'aperto.

Una didattica interdisciplinare "outdoor" basata sul contatto con la natura e l'esperienza reale, emozionale e creativa. Come ha scritto il docente universitario Roberto Farné: "Anche senza dover raggiungere mete lontane gli stessi spazi esterni vicini alla scuola possono essere facilmente re-inventati come ambienti di apprendimento: il cortile e il giardino scolastico o il parco cittadino non rimangono solo l'area delimitata per fare ricreazione, ma si trasformano in uno spazio per sperimentare processi educativi nuovi. L'ambiente naturale rappresenta la miglior "lavagna" per conoscere il mondo, tutto da esplorare e da conoscere...".

Il corso di formazione è gratuito, prevede una presenza minima di 5 docenti e per iscriversi è necessario compilare il modulo on line.

In allegato il programma dettagliato degli incontri.

Per informazioni: CEAS Parchi Emilia Centrale Tel. 0536 72134 - 337 1486039.