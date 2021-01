Corso formazione docenti

Castelli di Comunità, il progetto che coinvolge i castelli di Rovasenda e Buronzo (VC), ha organizzato il corso "Progettare il futuro per una cittadinanza consapevole" rivolto a tutti i docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, del territorio vercellese, novarese e biellese.

QUI il programma completo! Da lunedì 25 gennaio 2021, sulla piattaforma Zoom dalle 17:00 alle 19:00.

Il percorso formativo, che non prevede alcun onere a carico dei partecipanti, verrà attivato al raggiungimento delle 10 iscrizioni, e non prevede un numero di aderenti superiore a 20. Al termine dello stesso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione.

Per informazioni ed iscrizioni: castellidicomunita@gmail.com