Res Uvae, Castell'Arquato (PC)

L'azienda Res Uvae è una azienda sperimentale di Hort@, Spin off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e partner di progetto; si trova nel cuore della Val d'Arda, non lontano dal borgo medioevale di Castell'Arquato e dal nostro Parco dello Stirone e del Piacenziano.

In questa azienda sperimentale-dimostrativa i vigneti si estendono su una superficie di circa 15 ettari e comprendono le principali varietà locali: Barbera, Bonarda, Malvasia e Ortrugo, a cui si aggiungono vitigni internazionali come Cabernet Sauvignon.

Res Uvae ha come obiettivo il trasferimento al mondo agricolo delle nuove conoscenze e dell'innovazione tecnologica proveniente dalla ricerca scientifica attraverso il coinvolgimento di agricoltori e tecnici con un approccio partecipativo ed esperienziale.

Nell'Azienda vengono condotti studi e sperimentazioni in collaborazione con le università ed i fornitori di mezzi tecnici, vengono organizzate attività divulgative e pratico-applicative per illustrare modalità e vantaggi derivanti dall'uso di mezzi, metodi e tecniche per la viticoltura sostenibile; tutte queste professionalità sono state messe in campo nell'attuazione del Progetto SOIL4WINE.





RES UVAE

Costa Gravaghi, 7 - 29014 Castell'Arquato PC - Italia

Tel 0523 803562 – EMAIL: federossi90@gmail.com - www.horta-srl.it/res-uvae/ - www.resuvae.it