Lex - Sentenza dei giudici europei sulla legittimità in casi specifici del rifiuto all'accesso a “comunicazioni interne”

Lex - La Corte di Giustizia Ue si esprime in merito alla legittimità del diniego opposto ad una richiesta di accesso ad informazioni ambientali diretta ad ottenere l'accesso a certi documenti relativi al progetto di costruzione di un'infrastruttura, con la sentenza C-619/19 del 20 gennaio 2021.

La Corte stabilisce che l'art. 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le informazioni che circolano all'interno di un'autorità pubblica e che, alla data della domanda di accesso, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità, eventualmente dopo la loro ricezione da parte di detta autorità e purché non siano state o non avrebbero dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima della suddetta ricezione; la Corte aggiunge che la sopra citata norma deve essere interpretata nel senso che l'applicabilità dell'eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali da esso prevista per le comunicazioni interne di un'autorità pubblica non è limitata nel tempo e può applicarsi solo nel periodo in cui la tutela dell'informazione richiesta è giustificata.