Lex – parere dei giudici contabili su interventi straordinari a partire da un caso specifico

Lex - Parere della corte dei conti sulla possibilità per una pubblicaamministrazione di destinare alcune somme alla manutenzionestraordinaria per interventi su un immobile non di proprietà dell'entestesso. Fattispecie concreta relativa ad un comune, ma il principiogiuridico-contabile deve essere steso a tutte le pubblicheamministrazioni.

in allegato su sito