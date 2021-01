28 gennaio 2021

Da alcuni anni i Comuni dell'area del Parco naturale e della Palazzina di Caccia di Stupinigi collaborano,al fine di valorizzare queste grandi ricchezze naturali e architettoniche. I rappresentanti dei 6 Comuni (Candiolo, Nichelino, Orbassano, Beinasco, None, Vinovo), insieme all'Ente Parco, si sono ritrovati lo scorso martedì 26 gennaio presso la sede della Regione Piemonte per illustrare al Presidente Alberto Cirio una raccolta di suggestioni e proposte, quale contributo alla programmazione regionale di rilancio del territorio. Si tratta di un documento detto "Masterplan", redatto con il contributo della Fondazione CRT, ancora aperto ad ogni suggerimento costruttivo.

Le proposte presentate riguardano temi di portata generale: la riorganizzazione della viabilità, il miglioramento della ciclabilità e delle connessioni con la rete di percorsi pedonalizzati interni al Parco naturale, la mobilità pubblica (con attenzione al prolungamento della Linea 4 fino a Stupinigi e l'adeguato collegamento dei Comuni limitrofi), la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente anche al di fuori del Parco naturale, in quel territorio che va dal Torrente Chisola al Sangone. Altre proposte sono rivolte al sociale e all'inclusività, passando dalla valorizzazione delle produzioni agricole di qualità e dei servizi al turismo. Fondamentale è il recupero del grande patrimonio storico ancora sottoutilizzato e, in parte, ancora in cattivo stato di manutenzione.

I Comuni hanno quindi chiesto alla Regione Piemonte di guidare la ripresa del territorio, attivando una "Cabina di Regia" in cui tutti gli attori importanti possano confrontarsi e collaborare.

Il Presidente Cirio e l'Assessora Poggio hanno apprezzato il lavoro, di cui hanno condiviso l'avanzamento, ribadendo la scelta di inserire Stupinigi tra le priorità strategiche del Piemonte, avviando il reperimento di fondi europei da destinare allo sviluppo del "Distretto di Stupinigi", particolarmente nel settore turistico e agroalimentare.