Corso online di riconoscimento erbe spontanee commestibili con il Parco Pineta

Sei curioso di Natura? Sai che ci sono delle erbe selvatiche commestibili? No? Allora il corso "Erbe: Natura da mangiare" fa al caso tuo!

Il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate a partire dal 4 febbraio organizza il corso online sul riconoscimento delle erbe selvatiche commestibili.

Per seguire gli incontri è semplicissimo: basta controllare la pagina facebook del Parco e leggere le informazioni all'interno dei diversi post.

Una volta letto o visto il video della lezione, potrai postare nei commenti domande e foto di ricette. Gli operatori del Parco ti risponderanno!

Qui il programma degli incontri di febbraio:

- 4 febbario: "Introduzione. Cosa osservare."

- 12 febbraio: "Le rubiacce"

- 19 febbraio: "Le carofillacee"

- 26 febbraio: "Le crucifere"

E se non avessi facebook? Non preoccuparti, il Parco ha già caricato sul suo canale You Tube i video delle lezioni di Febbraio!

Clicca sui titoli INTRODUZIONE. COSA OSSERVARE - LE RUBIACEE - LE CAROFILLACEE - LE CRUCIFERE o BRASSICACEE per vedere i video delle lezioni!

Quindi cosa aspetti? La Natura nasconde molti succulenti segreti!