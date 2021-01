Concorso fotografico per appassionati, professionisti e studenti!

Il Parco Regionale Oglio Nord ha indetto la diciottesima edizione del concorso fotografico volto a raccogliere, esporre e premiare le opere che testimoniano il micromondo animale del Parco.

Il concorso dal titolo "Micromondo animale: i piccoli abitanti del Parco Oglio Nord", è gratuito e distinto in 4 sezioni:

- dilettanti e professionisti

- giovani 11- 18 anni

- bambini 6-10 anni

- scuole primarie, secondarie (primo e secondo grado)

REGOLAMENTO

- Le opere dovranno avere una dimensione massima di 30x45 cm, applicate su un cartoncino nero tipo Bristol 35x50 cm

- Ogni partecipante potrà presentare al massimo 4 opere

- Le opere presentate dovranno essere inedite (non sono ammesse opere presentate ad altri concorsi)

- Sono ammessi ritocchi di post- produzione ma non fotomontaggi

- Sul retro di ogni opera dovrà comparire: sezione di appartenenza, nome, cognome, indirizzo e recapiti dell'autore, titolo dell'opera, indirizzo e luogo dello scatto. Nel caso in cui il partecipante fosse una classe, allora andranno indicati: insegnante di riferimento, indirizzo e contatti della scuola

- Ad ogni fotografia dovranno essere collegate le coordinate geografiche del luogo dello scatto (all'interno dei territori del Parco)

- Le fotografie dovranno essere presentate anche in formato digitale e consegnate presso la sede del Parco a Soncino, Centro Culturale - Via Cattaneo 1

- Scadenza: 8 ottobre 2021 ore 12.30

PREMI: 1°PREMIO: € 300, 2°PREMIO: € 200, 3° PREMIO: € 100 ...e molti altri!

Quindi cosa aspetti? Prendi la tua macchina fotografica e vai alla scoperta dei piccoli ma grandi segreti della Natura!

Per maggiori informazioni sul concorso, clicca qui.