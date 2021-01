Secondo incontro di presentazione

Si terrà giovedì 4 febbraio dalle ore 15.00 il secondo incontro di presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale con AREA Parchi.

Invitiamo tutti gli interessati all'incontro a segnalare qui la propria partecipazione e le eventuali domande.

In diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di AREA Parchi e in collaborazione con tutti gli enti coinvolti, verranno presentati i progetti di Servizio Civile Universale Rete Ecologica 2030 e Parks4Future e le sedi dove si svolgeranno.

Per chi fosse interessato ai contenuti del precedente incontro di presentazione segnaliamo la registrazione: https://www.youtube.com/watch?v=zpAkOPa2Nic&feature=youtu.be

Per informazioni sul bando e su come presentare la domanda leggi qui.

I termini per presentare la domanda scadranno il 15 febbraio alle ore 14.00