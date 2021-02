Domenica 7 Febbraio escursione guidata al Parco Cento Laghi

Un "fuori pista" divertente (e sicuro), fino al Monte Caio e ritorno freeride, per sperimentare la sensazione di galleggiare sulla neve. Dalla cima del Monte Caio, a quota 1 584 m s.l.m. osserveremo un meraviglioso panorama a 360°, riconoscendo i principali rilievi dell'Appennino parmense e reggiano. Non mancheranno brevi spiegazioni naturalistiche e ai principianti verranno fornite le prime nozioni per l'utilizzo di ciaspole e bastoncini.

Grado di difficoltà: Medio - Dislivelli. 400 m d+ circa e altrettanti in discesa - Tempo di percorrenza: 4h

Ritrovo: Domenica 7 febbraio 2021 ore 9.30 in località Schia (Tizzano Val Parma PR) c/o Chalet Pian della Giara. Termine escursione: 14.00

Attrezzatura richiesta: Scarponi da trekking, giacca, berretto, guanti, occhiali e crema solare, zaino con acqua, merenda, ciaspole e bastoncini da trekking. Si consiglia un ricambio da tenere in auto.

Organizzatore e Guida: Gemma Bonardi (Guida Ambientale Escursionistica)



Costi di partecipazione: 15,00 € a persona



Prenotazione obbligatoria. Gemma Bonardi - cell. 347.5267602 - gemma.bonardi@terre-emerse.it www.terre-emerse.it - fb: Terre Emerse Al rientro, possibilità di pranzo alla carta presso Chalet Pian della Giara.

Possibilità di noleggio ciaspole e bastoncini € 8,00 presso struttura convenzionata