Appuntamento sabato 6 febbraio. Evento gratuito con posti limitati: come prenotare

Viareggio, 2 febbraio 2021 - Per festeggiare la Giornata Mondiale delle Zone Umide, sabato 6 febbraio dalle ore 14 alle 17, Legambiente Versilia organizza una passeggiata nella Macchia Lucchese a Viareggio, in particolare nella Riserva Naturale della Lecciona, nel Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Alla scoperta dei boschi allagati, molto suggestivi in questo periodo, fino ad arrivare alle dune ed al mare, osservando nel percorso i graziosi stagni retrodunali che ospitano una vegetazione straordinaria e danno rifugio a tante specie di uccelli. Sarà l'occasione per comprendere l'importanza delle aree umide di acqua dolce, che la Convenzione Internazionale di Ramsar nel 1971 si è impegnata a conservare e proteggere. Scrigni di biodiversità, le zone umide sono strategiche per la lotta ai cambiamenti climatici e per contrastare fenomeni gravi come la perdita di specie, la siccità, la salinizzazione delle falde acquifere e l'erosione costiera. Ambienti ricchissimi e importantissimi, ma al tempo stesso molto fragili e minacciati: richiedono infatti di essere conosciuti, rispettati e tutelati.

Il percorso - Itinerario ad anello, su sentieri di tipo turistico (T), che in questo periodo sono parzialmente o totalmente allagati. Lunghezza 6 km circa. Grado di difficoltà facile. Attenzione: sono necessari gli stivali in gomma

Garantito il rispetto delle normative antiCovid. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro le 11 di sabato, il luogo di ritrovo sarà comunicato al momento della prenotazione. Evento gratuito finanziato dall'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli in convenzione con l'associazione Legambiente Versilia. Per informazioni e prenotazioni Virginia Palestini (Guida Ambientale Escursionistica), telefono e whatsapp 328 8764122