Le bellezze nascoste dalla quiete invernale

Il CEAS ha integrato il catalogo dell'offerta educativa con una proposta specifica per le scuole secondarie di secondo grado da sviluppare nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Il progetto è finalizzato allo sviluppo di una cittadinanza attiva a partire dalla conoscenza, dalla sperimentazione sul campo, dalla condivisione di esperienze che facciano riscoprire il significato di bene comune. L'attività comporta incontri in aula oppure on line e uscite sul campo, che verranno organizzate in modo da adeguarsi alle esigenze delle singole scuole aderenti.

Per informazioni: Tel. 0521/802688 - Fax 0521/305732 - E-mail: ceas@parchiemiliaoccidentale.it

Lavori in corso al MUMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità nel Parco dello Stirone Piacenziano! Abbiamo appena sistemato un nuovo allestimento outdoor.Andrea Fantini, il papà della balena Giorgia, simbolo del museo, ha "scavato" per scoprire tutta la vita che c'è sotto terra: un grande tasso, una famiglia di volpi, e ancora topolini selvatici, lombrichi e un divertente inseguimento di tracce. Il lavoro è stato realizzato da Comune di Salsomaggiore Terme e dai Parchi del Ducato con finanziamenti del Bando IBC LR 18/2000 della Regione Emilia-Romagna.

Un "fuori pista" divertente (e sicuro) con le ciaspole, fino al Monte Caio e ritorno freeride, per sperimentare la sensazione di galleggiare sulla neve. Osserveremo un meraviglioso panorama e non mancheranno brevi spiegazioni naturalistiche. Ai principianti verranno fornite le prime nozioni per l'utilizzo di ciaspole e bastoncini. Domenica 7 febbraio dalle 9.30 alle 14.00. Possibilità di noleggiare ciaspole e bastoncini in loco. Prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi - cell. 347.5267602 - gemma.bonardi@terre-emerse.it www.terre-emerse.it

Alla scoperta della vita che continua, nascosta ai nostri occhi e al riparo delle gelide temperature. Una curiosa e stimolante escursione per adulti e bambini, per scoprire gli animali che, anche nella stagione più fredda, percorrono i boschi e le radure dei Ghirardi alla ricerca di cibo e rifugi. Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato con WWF Parma presso il centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.