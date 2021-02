dal 5 al 7 febbraio 2021

Ripartono le attività del Parco e un nuovo week end ci aspetta alla Mandria per passare una giornata all'aperto immersi nella natura!

Il Parco è regolarmente aperto dalle ore 8.00 alle 17.00 nel rispetto delle normative vigenti. Si prega quindi di leggere attentamente le disposizioni dei Dpcm e le altre norme che verranno emanate per il contenimento del contagio.

APERTURE SERVIZI

FORMONT - La Mandria

Caffetteria Reale, Borgo Castello, 800m circa di passeggiata dall'ingresso Ponte Verde di Venaria Reale (Viale Carlo Emanuele II 256) APERTO DAL LUNEDì ALLA DOMENICA dalle 9 alle 16.30. APERTO ANCHE A PRANZO!

La Locanda della Mandria di Cascina Prato Pascolo

500m circa di passeggiata dall'ingresso Ponte Verde di Venaria Reale (Viale Carlo Emanuele II 256)

APERTO DAL LUNEDì ALLA DOMENICA dalle 9 alle 16. APERTO ANCHE A PRANZO.

Per info: 011/4993324

CASCINA OSLERA

Ingresso Oslera di Robassomero, SP1 Altezza area industriale di Robassomero.

Parcheggio interno e raggiungibile da Torino con BusCompany n.226.

APERTA CAFFETTERIA con torte, cioccolate, gelati artigianali, yogurt, bubble tea, panini...

APERTO ANCHE NOLO BICI

Giovedì, Venerdì: 9.00 - 17.00 / Sabato, Domenica: 9.00 - 18.00

Per info: 366/4994250

CHIOSCO DUE CREPES IN VIAGGIO

presso Cascina Vittoria. Chiuso in caso di mal tempo

In questa stagione propongono: piadine salate/dolci, caffè, orzo, ginseng, te caldi, tisane, infusi, acqua, bibite, birre, -vin BRULE, snack salati o dolci confezionati.

Per info: 348/7993808

RIMANGONO CHIUSI

CASTELLO DELLA MANDRIA, NOLO BICI RENT BIKE LA MANDRIA CASCINA PRATO PASCOLO, CHIUSI BAGNI CASETTA BORGO CASTELLO

VISITE GUIDATE



CASCINA LA VITTORIA

APERTI con tutte le attività al pubblico ( tour cascina, passeggiate a cavallo e in carrozza)

su PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 335/307310

VENERDì 5/02/2021



ORE 18.30 RITROVO CASCINA BRERO - TREKKING INCONTRI IMBRUNIRE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA UFFICIO INFORMATIVO PARCHI REALI

SABATO 6/02/2021

TOUR IN TRENINO CON PARTENZA

Piazza della Repubblica fonte REGGIA/e circa 10 minuti dopo da Ingresso del Parco PONTE VERDE

ORE 10,30 – 11,30 – 14,00 – 15,30

Capienza al 50% e obbligo mascherina.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 340/7936071



ORE 17.00 RITROVO DA CASCINA RUBBIANETTA – TRENINO AL TRAMONTO CON LA MANDRIA ADVENTURE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A LA MANDRIA ADVENTURE 351/5857222 lamandria.adventure@gmail.com



DOMENICA 7/02/2021

TOUR IN TRENINO GIRO PARCO CON PARTENZA

Piazza della Repubblica fronte REGGIA/e circa 10 minuti dopo da Ingresso del Parco PONTE VERDE

ORE 11,30 – 14,00 – 15,30

Capienza al 50% e obbligo mascherina.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 340/7936071



RITROVO DA CASCINA RUBBIANETTA CON LA MANDRIA ADVENTURE:

ORE 10.00 - TREKKING NATURALISTICO "Le meraviglie del Parco La Mandria"

ORE 10.30– TRENINO MAGIE D'INVERNO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A LA MANDRIA ADVENTURE 351/5857222 lamandria.adventure@gmail.com



ORE 15.00 RITROVO CASCINA BRERO - LABORATORIO FAMIGLIE: IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA UFFICIO INFORMATIVO PARCHI REALI

Ufficio Informativo Parchi Reali

Viale Carlo Emanuele II 256

10078 Venaria Reale (To)

011/4993381 info@parcomandria.it

dal martedì al venerdì ore 10-12/14-16

sabato, domenica e festivi ore 10-13/13.30-14.30